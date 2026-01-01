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Producție oprită

Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

246E9QSB/01

Culori impecabile, design elegant

Monitorul elegant Philips E line are un design elegant şi performanţe extraordinare în redarea imaginilor. Afişajul Full HD cu margine îngustă şi cu tehnologia Ultra Wide-Color oferă imagini realiste. Bucură-te de vizualizare superioară într-un design elegant.

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Culori impecabile, design elegant

  • E Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Consumul redus de energie micşorează facturile la electricitate

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  3. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  4. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  5. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.