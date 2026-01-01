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Producție oprită
246E9QSB/01
Culori impecabile, design elegant
Monitorul elegant Philips E line are un design elegant şi performanţe extraordinare în redarea imaginilor. Afişajul Full HD cu margine îngustă şi cu tehnologia Ultra Wide-Color oferă imagini realiste. Bucură-te de vizualizare superioară într-un design elegant.
E Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Recenzii
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Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.