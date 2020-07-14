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  • Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
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Producție oprită

Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

246E9QJAB/01

4.3

| (29) Recenzii | 86% recomandă acest produs

Culori impecabile, design elegant

Monitorul elegant Philips E line are un design elegant şi performanţe extraordinare în redarea imaginilor. Afişajul Full HD cu margine îngustă şi cu tehnologia Ultra Wide-Color oferă imagini realiste. Bucură-te de vizualizare superioară într-un design elegant.

Vezi toate beneficiile

Culori impecabile, design elegant

  • E Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

29

Recenzii

86%

recomandă acest produs

14/07/2020

România

România

Cumpărător verificat

Este ok monitorul, il folosesc zilnic

Timp răspuns, bun, culori bune, il folosesc simultan pe 2 calculatoare și sunt mulțumit de monitor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2019-06-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2019-06-14

05/06/2020

România

România

monitor foarte bun

pret calitate ok, rama ingusta si display mare.Culori placute ca la Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

27/05/2020

România

România

Cumpărător verificat

Monitor ales pentru Photoshop

Am ales monitorul in special pentru spectrul larg de culoare si fidelitatea culorilor ca sa pot folosi de el si cu Photoshop. Foaia de lucru sau albul nu este afisat alb imaculat ci este mai degraba un alb spre crem sau un alb mai cald . Mai degraba monitorul pe default este intr-adevar setat sa protejeze ochii pentru un privitor/user normal de content media sau gaming prelungit dar cu putin butonat in setari se poate obtine albul imaculat in Photoshop chiar daca nu se mai protejeaza ochii astfel. Low Blue Mode pe 2 ingalbeneste mult albul, dar pe 1 este mult mai aproape de albul-alb. Prefer pentru un alb cat mai aproape de imaculat pe foaia de lucru in Photoshop, si las monitorul cu Low Blue Mode setat pe Off iar la meniul Color sa fie setat pe UserDefine. UserDefine lasat default fara sa se umble la cursorii de culoare este aproape daca nu similar cu ColorTemperature de 7500K. Se spune ca modul sRGB este bun pentru cei ce lucreaza cu grafica sau fotografii dar personal observ ca si asta ingalbeneste/incalzeste albul , si vreau sa vad hartia de lucru cat mai alba in Photoshop ca sa pot vedea imaginile incarcate in aplicatie asa cum sunt . Modelul are si boxe incorporate dar inca nu am incercat sonorul la ele , prefer sa mai folosesc boxele separate cumparate si ele recent odata cu computerul.

Avantaje

Bun si pentru grafica.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2019-04-26

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2019-04-26

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  2. Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

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  5. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  6. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.