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Producție oprită
246E9QJAB/00
Culori impecabile, design elegant
Monitorul elegant Philips E line are un design elegant şi performanţe extraordinare în redarea imaginilor. Afişajul Full HD cu margine îngustă şi cu tehnologia Ultra Wide-Color oferă imagini realiste. Bucură-te de vizualizare superioară într-un design elegant.
E Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.
DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
4.3
din 5
29
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Atty888
14/07/2020
România
Cumpărător verificat
Este ok monitorul, il folosesc zilnic
Timp răspuns, bun, culori bune, il folosesc simultan pe 2 calculatoare și sunt mulțumit de monitor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Data utilizării 2019-06-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Data utilizării 2019-06-14
Oti888
05/06/2020
România
monitor foarte bun
pret calitate ok, rama ingusta si display mare.Culori placute ca la Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Cristal123
27/05/2020
România
Cumpărător verificat
Monitor ales pentru Photoshop
Am ales monitorul in special pentru spectrul larg de culoare si fidelitatea culorilor ca sa pot folosi de el si cu Photoshop. Foaia de lucru sau albul nu este afisat alb imaculat ci este mai degraba un alb spre crem sau un alb mai cald . Mai degraba monitorul pe default este intr-adevar setat sa protejeze ochii pentru un privitor/user normal de content media sau gaming prelungit dar cu putin butonat in setari se poate obtine albul imaculat in Photoshop chiar daca nu se mai protejeaza ochii astfel. Low Blue Mode pe 2 ingalbeneste mult albul, dar pe 1 este mult mai aproape de albul-alb. Prefer pentru un alb cat mai aproape de imaculat pe foaia de lucru in Photoshop, si las monitorul cu Low Blue Mode setat pe Off iar la meniul Color sa fie setat pe UserDefine. UserDefine lasat default fara sa se umble la cursorii de culoare este aproape daca nu similar cu ColorTemperature de 7500K. Se spune ca modul sRGB este bun pentru cei ce lucreaza cu grafica sau fotografii dar personal observ ca si asta ingalbeneste/incalzeste albul , si vreau sa vad hartia de lucru cat mai alba in Photoshop ca sa pot vedea imaginile incarcate in aplicatie asa cum sunt . Modelul are si boxe incorporate dar inca nu am incercat sonorul la ele , prefer sa mai folosesc boxele separate cumparate si ele recent odata cu computerul.
Avantaje
Bun si pentru grafica.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Data utilizării 2019-04-26
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Data utilizării 2019-04-26
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
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Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.