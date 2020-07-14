Am ales monitorul in special pentru spectrul larg de culoare si fidelitatea culorilor ca sa pot folosi de el si cu Photoshop. Foaia de lucru sau albul nu este afisat alb imaculat ci este mai degraba un alb spre crem sau un alb mai cald . Mai degraba monitorul pe default este intr-adevar setat sa protejeze ochii pentru un privitor/user normal de content media sau gaming prelungit dar cu putin butonat in setari se poate obtine albul imaculat in Photoshop chiar daca nu se mai protejeaza ochii astfel. Low Blue Mode pe 2 ingalbeneste mult albul, dar pe 1 este mult mai aproape de albul-alb. Prefer pentru un alb cat mai aproape de imaculat pe foaia de lucru in Photoshop, si las monitorul cu Low Blue Mode setat pe Off iar la meniul Color sa fie setat pe UserDefine. UserDefine lasat default fara sa se umble la cursorii de culoare este aproape daca nu similar cu ColorTemperature de 7500K. Se spune ca modul sRGB este bun pentru cei ce lucreaza cu grafica sau fotografii dar personal observ ca si asta ingalbeneste/incalzeste albul , si vreau sa vad hartia de lucru cat mai alba in Photoshop ca sa pot vedea imaginile incarcate in aplicatie asa cum sunt . Modelul are si boxe incorporate dar inca nu am incercat sonorul la ele , prefer sa mai folosesc boxele separate cumparate si ele recent odata cu computerul.