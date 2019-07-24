Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
246E9QDSB/00
Culori impecabile, design elegant
Monitorul elegant Philips E line are un design elegant şi performanţe extraordinare în redarea imaginilor. Afişajul Full HD cu margine îngustă şi cu tehnologia Ultra Wide-Color oferă imagini realiste. Bucură-te de vizualizare superioară într-un design elegant.
E Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
„Philips se angajează să utilizeze materiale durabile, ecologice în gama sa de monitoare. Toate părţile din plastic ale carcasei, părţile metalice ale cadrului şi ambalajul sunt materiale 100 % reciclabile. Pentru anumite modele utilizăm până la 65 % componente din plastic reciclat. Respectarea cu stricteţe a standardelor RoHS asigură reducerea substanţială sau eliminarea substanţelor toxice precum plumbul, de exemplu. Conţinutul de mercur a fost redus semnificativ în monitoarele cu iluminare de fundal CCFL şi eliminat complet din monitoarele cu iluminare de fundal cu LED-uri.
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).
4.9
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Radu91
24/07/2019
România
Un monitor decent
Pro: - culorile sunt reproduse foarte fidel; imagine clara - ungiul de vizualizare mare; - un singur buton pentru setari - multiple conexiuni Contra: - mie mi-a venit cu un pixel defect sus cam la 5 cm de rama, dar nu am vrut sa il returnez pentru atat, e insesizabil - cand imaginea e neagra, se vede la colturi sus lumina ledurilor , chiar daca luminozitatea e la minim, dar nu m-a deranjeaza (bleeding, specific monitoarelor IPS sau defect?) La acest pret ii acord nota 9.4 din 10.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
ENBB
13/02/2019
România
Super monitor
Sunt foarte multumit, recomand, un raport calitate-pret excelent, am un model anterior de 4 ani,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Avantaje
Szépek a színek, van AMD Freesync
Dezavantaje
Max 75Hz
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Data utilizării 2022-07-08
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Data utilizării 2022-07-08
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.