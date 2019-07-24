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Producție oprită

Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

4.9

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Culori impecabile, design elegant

Monitorul elegant Philips E line are un design elegant şi performanţe extraordinare în redarea imaginilor. Afişajul Full HD cu margine îngustă şi cu tehnologia Ultra Wide-Color oferă imagini realiste. Bucură-te de vizualizare superioară într-un design elegant.

Vezi toate beneficiile

Culori impecabile, design elegant

  • E Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Materialele ecologice întrunesc majoritatea standardelor internaţionale importante

„Philips se angajează să utilizeze materiale durabile, ecologice în gama sa de monitoare. Toate părţile din plastic ale carcasei, părţile metalice ale cadrului şi ambalajul sunt materiale 100 % reciclabile. Pentru anumite modele utilizăm până la 65 % componente din plastic reciclat. Respectarea cu stricteţe a standardelor RoHS asigură reducerea substanţială sau eliminarea substanţelor toxice precum plumbul, de exemplu. Conţinutul de mercur a fost redus semnificativ în monitoarele cu iluminare de fundal CCFL şi eliminat complet din monitoarele cu iluminare de fundal cu LED-uri.

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

HDMI asigură conectivitatea digitală universală

HDMI asigură conectivitatea digitală universală

Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/07/2019

România

România

Un monitor decent

Pro: - culorile sunt reproduse foarte fidel; imagine clara - ungiul de vizualizare mare; - un singur buton pentru setari - multiple conexiuni Contra: - mie mi-a venit cu un pixel defect sus cam la 5 cm de rama, dar nu am vrut sa il returnez pentru atat, e insesizabil - cand imaginea e neagra, se vede la colturi sus lumina ledurilor , chiar daca luminozitatea e la minim, dar nu m-a deranjeaza (bleeding, specific monitoarelor IPS sau defect?) La acest pret ii acord nota 9.4 din 10.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

13/02/2019

România

România

Super monitor

Sunt foarte multumit, recomand, un raport calitate-pret excelent, am un model anterior de 4 ani,

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Avantaje

Szépek a színek, van AMD Freesync

Dezavantaje

Max 75Hz

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Data utilizării 2022-07-08

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Data utilizării 2022-07-08

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  5. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  6. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.