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Producție oprită
246E7QDAB/00
Culori vibrante, realiste
Acest afişaj excepţional cu unghi de vizualizare larg şi Ultra Wide-Color oferă culori realiste într-un design elegant, pentru o prezentare luminoasă şi clară în orice birou sau casă.
E Line
24 (vizibil 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze
Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.
Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL
Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă www.mhlconsortiun.org
Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.