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Producție oprită

Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Culori vibrante, realiste

Acest afişaj excepţional cu unghi de vizualizare larg şi Ultra Wide-Color oferă culori realiste într-un design elegant, pentru o prezentare luminoasă şi clară în orice birou sau casă.

Vezi toate beneficiile

cu un design elegant

Culori vibrante, realiste

  • E Line

  • 24 (vizibil 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.

Finisajul strălucitor superb conferă un element de decor casei tale

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Referințe

  1. Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze

  2. Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.

  3. Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL

  4. Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă www.mhlconsortiun.org

  5. Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.

  6. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.