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E Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, cu rezoluţie Quad HD de 2560x1440. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli, susţinute de surse cu lăţime mare de bandă, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor oferi imagini de o claritate excepţională.
Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.
5.0
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Igorgda
06/02/2025
Polska
Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.
Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .
Acest review a fost făcut pentru 245E1S Monitor LCD
Acest review a fost făcut pentru 245E1S Monitor LCD
Franeker
10/12/2022
Polska
ten produkt jest nawet lepiej niż idealny
podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory
Avantaje
wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania
Dezavantaje
nic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 275E1S Monitor LCD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 275E1S Monitor LCD
Tief
14/07/2020
Polska
Przesiadka z Full HD
Bardzo fajny monitor. Przesiadka z monitora Full HD firmy LG 23EA63V na Philipsa 245E1S. Odrobinkę większy , wielkość plamki 0,206 robi swoje i jest prawie nie dostrzegalna przez co obraz statyczny bajka , to samo w grach super. W codziennym użytkowaniu pokazuje ze odświeżanie 60 Hz ale w grach już 75 Hz , jeszcze tego nie rozgryzłem , może za to że mam kartę AMD i AMD FreeSync. Estetycznie zrobiony. Nie wiem jak podstawa bo u mnie wisi na uchwycie.
Avantaje
Rozdzielczość , kolory , elegancki, i nie drogi
Dezavantaje
By uzyskać fajną biel trzeba temperaturę koloru ustawić na przynajmniej 9100 i troszkę przy krótki przewód od monitora do zasilacza
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 245E1S Monitor LCD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 245E1S Monitor LCD
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
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Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.