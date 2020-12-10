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Producție oprită
Imagini clare şi vii de la o margine la alta
Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.
V Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Avantaje
IPS kijelző, jó ár érték arány
Dezavantaje
Nem tudok ilyet
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V7QSB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2019-12-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V7QSB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2019-12-10
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Cumpărător verificat
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2019-12-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2019-12-17
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