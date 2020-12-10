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Producție oprită

Monitor LCD Full HD

243V7QSB/01

4.8

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagini clare şi vii de la o margine la alta

Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.

Vezi toate beneficiile

Imagini clare şi vii de la o margine la alta

  • V Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Avantaje

IPS kijelző, jó ár érték arány

Dezavantaje

Nem tudok ilyet

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V7QSB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2019-12-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V7QSB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Cumpărător verificat

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2019-12-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2019-12-17

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