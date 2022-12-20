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Producție oprită
243V7QDAB/01
Imagini clare şi vii de la o margine la alta
Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.
V Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.
3.9
din 5
16
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Zoli71
20/12/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Face treaba
Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.
Avantaje
Destul de mare.
Dezavantaje
Încă nu am :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data utilizării 2022-11-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data utilizării 2022-11-20
Paul123
27/11/2018
România
Foarte bun
monitorul ofera multiple posibilitati de reglare, avand predefinite mai multe moduri, usurand foarte mult utilizarea. Un raport pret / calitate excelent. Recomand acest produs.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Xyzp
02/11/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rendben működik.
Jó, hogy hangszóró is van benne. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2020-10-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2020-10-02
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse