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BrillianceMonitor LCD cu bază Ergo, USB, audio

240B1CB/00

Afişajul business ergonomic mare sporeşte productivitatea

Cu funcţii ca SmartImage, Front Stereo Audio, port USB şi baza Ergo, afişajul business economic 240B1 vă creşte productivitatea

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Afişajul business ergonomic mare sporeşte productivitatea

  • 61 cm (24"), lat, B-line

  • Format 16:10

SmartImage: Experienţă de afişare optimă şi intuitivă

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Imagine, Divertisment, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Rotire şi înclinare pentru un unghi de vizionare ideal

Ecranul dispune de un mecanism încorporat care permite înclinarea şi rotirea înainte şi înapoi.

Energy Star pentru eficienţă energetică şi consum redus

Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

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