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Producție oprită
237E7QDSB/00
Culori vii, detalii clare
Acest afişaj excepţional cu unghi de vizualizare larg oferă culori vii şi detalii clare într-un design elegant, pentru a beneficia de o prezenţă luminoasă şi clară în orice locuinţă sau birou.
E Line
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Livius2005
05/02/2017
România
Cumpărător verificat
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 237E7QDSB Monitor LCD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 237E7QDSB Monitor LCD
Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze
Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.
Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL
Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă www.mhlconsortiun.org
Sigla/Marca comercială „AH-IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
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