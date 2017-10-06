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Producție oprită
236G3DHSB/00
G Line
23" (58,4 cm)
3D, ochelari FPR
Funcţia Easy 3D asigură o vizionare 3D confortabilă pentru ore îndelungate, graţie performanţelor fără scintilaţii şi cu un nivel redus de "imagini fantomă". Ochelarii 3D compatibili sunt uşori şi nu necesită baterii. Savuraţi astăzi experienţa 3D cu uşurinţă de acasă!
Distraţi-vă cu ochelarii 3D polarizaţi, cu greutate redusă. Aceşti ochelari 3D fără scintilaţii nu sunt doar uşor de întreţinut şi înlocuit, sunt şi accesibili ca preţ, astfel că, în sfârşit, întreaga familie are posibilitatea de a avea propria pereche de ochelari. Fiindcă nu necesită baterii şi nu sunt echipaţi cu cabluri, sunteţi în sfârşit liberi de a vă bucura de aceştia atât cât vă doriţi.
Transformaţi-vă colecţia 2D într-una 3D printr-o simplă apăsare de buton! Uşor accesibilă prin intermediul unei taste rapide situate pe ramă, această funcţie va metamorfoza colecţia dvs. preferată de jocuri, filme şi videoclipuri 2D într-una în format 3D.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Янев
06/10/2017
България
Изключително съм доволен от качеството!
Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
ToMato252
30/03/2016
Česká republika
Zajímavý velký matný monitor
Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Dacă aveţi stări de disconfort cum ar fi ameţeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionaţi materiale în format 3D pentru perioade îndelungate de timp.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că aceştia nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni pentru a afla mai multe informaţii despre 3D şi despre sănătate
Pentru placa VGA şi alte cerinţe privind funcţionarea 3D, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/support pentru detalii suplimentare.