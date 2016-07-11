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Producție oprită
234E5QHAW/00
Imagini vibrante cu afişaj AH-IPS
Acest afişaj atractiv de la Philips cu ramă extrem de îngustă şi ecran AH-IPS vă oferă imagini minunate, în culori vibrante. Tehnologia Mobile HD link vă permite să vă conectaţi smartphone-ul.
Ramă extrem de îngustă
23" (58,4 cm)
MHL
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Lucian796
11/07/2016
România
Cumpărător verificat
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Andrei33
13/01/2016
România
Cel mai bun monitor pe care l-am avut !
Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
miraoon
18/09/2014
Polska
Cumpărător verificat
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.
Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.