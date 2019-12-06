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Producție oprită

4000 seriesLED TV subţire Full HD

22PFH4000/88

4.1

| (32) Recenzii

LED TV subţire Full HD

Tot ce ai nevoie într-un design compact: televizorul LED subţire Philips seria 4000 cu Digital Crystal Clear. Bucură-te de imagini vii, sunet clar şi caracteristicile suplimentare, precum porturi USB şi HDMI extra. Alegerea ideală pentru orice cameră din casa ta.

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TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV subţire Full HD

  • 56 cm (22")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB-T/C

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este şi distracţia

Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

32

Recenzii

1

06/12/2019

România

România

Un TV Best-Buy!

Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.

Avantaje

Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.

Dezavantaje

Nu am

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Data utilizării 2017-12-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Data utilizării 2017-12-06

08/09/2017

România

România

Raport alitate pret foarte bun

PRO: -Rezolutie suficicent de mare. -conexiuni suficiente -poate fi folosit si ca monitor CONTRA: -Nu se vede chiar asa de bine cand este pus pe o masa mai ridicata,piciorusele il cam apleaca in spate -nu se poate regla luminozitatea (probabil nu am gasit nici eu acea setare)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

30/09/2016

România

România

Bun

Raport calitate pret...bun... La philips se poate la alte marci se pare ca nu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.