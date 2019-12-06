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Producție oprită
22PFH4000/88
LED TV subţire Full HD
Tot ce ai nevoie într-un design compact: televizorul LED subţire Philips seria 4000 cu Digital Crystal Clear. Bucură-te de imagini vii, sunet clar şi caracteristicile suplimentare, precum porturi USB şi HDMI extra. Alegerea ideală pentru orice cameră din casa ta.
56 cm (22")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
4.1
din 5
32
Recenzii
Ciupy
06/12/2019
România
Un TV Best-Buy!
Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.
Avantaje
Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.
Dezavantaje
Nu am
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Data utilizării 2017-12-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Data utilizării 2017-12-06
Florin33
08/09/2017
România
Raport alitate pret foarte bun
PRO: -Rezolutie suficicent de mare. -conexiuni suficiente -poate fi folosit si ca monitor CONTRA: -Nu se vede chiar asa de bine cand este pus pe o masa mai ridicata,piciorusele il cam apleaca in spate -nu se poate regla luminozitatea (probabil nu am gasit nici eu acea setare)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Chisacov
30/09/2016
România
Bun
Raport calitate pret...bun... La philips se poate la alte marci se pare ca nu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.