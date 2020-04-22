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Producție oprită
226V4LAB/00
Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini cu LED-uri vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!
V Line
21,5" (54,6 cm)
Acest ecran LCD Full HD are o rezoluţie panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluţie care poate fi obţinută din surse HD, pentru o calitate ireproşabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD şi Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătăţită, pentru a accepta o calitate a semnalului şi o rezoluţie mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilaţii, cu luminozitate mare şi contrast optim.
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.
4.4
din 5
5
Recenzii
CosminaM
22/04/2020
România
Cumpărător verificat
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Data utilizării 2018-04-22
Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Data utilizării 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Józef
19/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED