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Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

226V4LAB/00

4.4

| (5) Recenzii

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

Bucuraţi-vă de imagini cu LED-uri vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!

Vezi toate beneficiile

cu difuzoare stereo

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

Amprenta mică economiseşte spaţiu

Afişaj 16:9 Full HD pentru cea mai bună experienţă de vizionare

Acest ecran LCD Full HD are o rezoluţie panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluţie care poate fi obţinută din surse HD, pentru o calitate ireproşabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD şi Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătăţită, pentru a accepta o calitate a semnalului şi o rezoluţie mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilaţii, cu luminozitate mare şi contrast optim.

Afişaj ecologic fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

5

Recenzii

4
3
1

22/04/2020

România

România

Cumpărător verificat

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Data utilizării 2018-04-22

Acest review a fost făcut pentru 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Data utilizării 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

19/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

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