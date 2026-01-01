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Producție oprită
226E9QSB/01
Detalii vii şi clare, design care depăşeşte limitele
Acest monitor luminos şi elegant oferă cea mai bună vizionare care depăşeşte limitele. Afişajele cu unghi larg de vizionare îţi permit să beneficiezi de aceeaşi calitate clară şi vie a imaginii din orice unghi frontal. Tehnologia fără scintilaţii reduce oboseala ochilor după utilizare îndelungată.
E Line
22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.
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