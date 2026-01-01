Materialele ecologice întrunesc majoritatea standardelor internaţionale importante

„Philips se angajează să utilizeze materiale durabile, ecologice în gama sa de monitoare. Toate părţile din plastic ale carcasei, părţile metalice ale cadrului şi ambalajul sunt materiale 100 % reciclabile. Pentru anumite modele utilizăm până la 65 % componente din plastic reciclat. Respectarea cu stricteţe a standardelor RoHS asigură reducerea substanţială sau eliminarea substanţelor toxice precum plumbul, de exemplu. Conţinutul de mercur a fost redus semnificativ în monitoarele cu iluminare de fundal CCFL şi eliminat complet din monitoarele cu iluminare de fundal cu LED-uri.