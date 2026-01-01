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Producție oprită

Monitor LCD

226E9QSB/00

Detalii vii şi clare, design care depăşeşte limitele

Acest monitor luminos şi elegant oferă cea mai bună vizionare care depăşeşte limitele. Afişajele cu unghi larg de vizionare îţi permit să beneficiezi de aceeaşi calitate clară şi vie a imaginii din orice unghi frontal. Tehnologia fără scintilaţii reduce oboseala ochilor după utilizare îndelungată.

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Detalii vii şi clare, design care depăşeşte limitele

  • E Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Mod EasyRead pentru o experienţă similară cititului de pe hârtie

Materialele ecologice întrunesc majoritatea standardelor internaţionale importante

„Philips se angajează să utilizeze materiale durabile, ecologice în gama sa de monitoare. Toate părţile din plastic ale carcasei, părţile metalice ale cadrului şi ambalajul sunt materiale 100 % reciclabile. Pentru anumite modele utilizăm până la 65 % componente din plastic reciclat. Respectarea cu stricteţe a standardelor RoHS asigură reducerea substanţială sau eliminarea substanţelor toxice precum plumbul, de exemplu. Conţinutul de mercur a fost redus semnificativ în monitoarele cu iluminare de fundal CCFL şi eliminat complet din monitoarele cu iluminare de fundal cu LED-uri.

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