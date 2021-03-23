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Producție oprită

Monitor LCD cu SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Recenzii

Imagini LED minunate în culori vii

Bucuraţi-vă de imagini vii cu LED-uri pe acest afişaj Philips. Echipat cu HDMI şi SmartControl Lite, acesta reprezintă o alegere minunată!

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Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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3.8

din 5

13

Recenzii

3

23/03/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam

Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu

Avantaje

cena , jakość

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Data utilizării 2020-02-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Data utilizării 2020-02-23

21/02/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

Świetny monitor

[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Monitor Philips

Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený

Avantaje

cena a jednoduché ovládání

Dezavantaje

neznám

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Data utilizării 2019-06-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Data utilizării 2019-06-03

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