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Producție oprită
223V5LHSB2/00
Imagini LED minunate în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini vii cu LED-uri pe acest afişaj Philips. Echipat cu HDMI şi SmartControl Lite, acesta reprezintă o alegere minunată!
V Line
22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
3.8
din 5
13
Recenzii
marcin6657
23/03/2021
Polska
Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam
Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu
Avantaje
cena , jakość
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Data utilizării 2020-02-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Data utilizării 2020-02-23
Fabianuś.PL
21/02/2020
Polska
Angajat Philips
Świetny monitor
[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
micedr
03/07/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Monitor Philips
Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený
Avantaje
cena a jednoduché ovládání
Dezavantaje
neznám
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Data utilizării 2019-06-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Data utilizării 2019-06-03