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  • Energy Label Europe D
    Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch

MonitorMonitor LCD cu SmoothTouch

222B9T/00

Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
Un monitor cu ecran tactil robust, rezistent la apă şi la praf, pentru utilizare flexibilă oriunde, cu suport articulat pentru a se potrivi unghiurilor de care ai nevoie. Oferind o utilizare simplă şi intuitivă pentru toate aplicaţiile, productivitatea creşte considerabil.
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Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch

  • B Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Afişaj SmoothTouch pentru comenzi tactile naturale şi fluide

Afişaj SmoothTouch pentru comenzi tactile naturale şi fluide

Acest afişaj de la Philips utilizează tehnologia tactilă capacitivă proiectată în 10 puncte, pentru răspuns uniform. Poţi utiliza pe deplin noile capabilităţi ale aplicaţiilor bazate pe comenzi tactile şi îţi poţi readuce la viaţă vechile aplicaţii. Tastezi cu 10 degete sau joci jocuri interactive incitante cu prietenii. Colaborezi interactiv cu colegii la şcoală sau la serviciu şi îţi măreşti productivitatea şi eficienţa.

Suprafaţa frontală a monitorului îndeplineşte standardele IP65 pentru rezistenţă la apă şi praf

Suprafaţa frontală a monitorului îndeplineşte standardele IP65 pentru rezistenţă la apă şi praf

Pentru mediile mai puţin perfecte, ai nevoie de un monitor proiectat să reziste la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Indicii de protecţie împotriva corpurilor străine (IP) stabiliţi în standardul internaţional IEC/EN 60529 se utilizează pentru a defini nivelurile de eficacitate a etanşeităţii carcaselor electrice împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a umidităţii. Acest afişaj Philips este conform cu indicele IP internaţional pentru rezistenţa la apă şi praf, rezistând la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. Material şi grosime mănuşă: nitril (0,15 mm), bumbac (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Consultă secţiunea referitoare la „SmoothTouch” din manualul de utilizare pentru mai multe detalii despre compatibilitatea sistemelor de operare cu funcţia tactilă.

  4. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  5. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  6. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.