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Producție oprită

Monitor LCD

221S8LDAB/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Fiabil şi esenţial

Monitorul nostru S Line asigură eficienţă a activităţii. Caracteristici precum tehnologia fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi obosi ochii şi îţi cresc productivitatea.

Vezi toate beneficiile

pentru eficienţa activităţii

Fiabil şi esenţial

  • S Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Avantaje

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Dezavantaje

Nu am gasit

Acest review a fost făcut pentru 221S8LDAB Monitor LCD

Data utilizării 2020-09-18

Acest review a fost făcut pentru 221S8LDAB Monitor LCD

Data utilizării 2020-09-18

29/04/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Avantaje

Cena odpowiednią do jakości

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 221S8LDAB Monitor LCD

Data utilizării 2021-03-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 221S8LDAB Monitor LCD

Data utilizării 2021-03-29

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Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  3. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.