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Producție oprită

Monitor LCD

221B8LJEB/00

4.3

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagine clară, performanţă eficientă

Lucrează la cel mai înalt nivel cu monitorul Philips Full HD de 22”. Rezoluţia Full HD clară şi vie îţi oferă spaţiu şi claritate pentru a vedea ceea ce lucrezi. Caracteristici precum reglarea înălţimii, modul fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi solicita ochii.

Vezi toate beneficiile

pentru productivitate maximă

Imagine clară, performanţă eficientă

  • B Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2

26/04/2017

România

România

Simplu,dar complex și complet.

Este un sistem strict audio,nu are SMART, nu are WIFI ceea ce complică puțin actualizarea software.Dar ca și redare sunet,este altceva decât sistemele clasice,incomparabil ca și calitate.Recomand !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Boxă Soundbar SkyQuake

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Boxă Soundbar SkyQuake

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Avantaje

Super

Dezavantaje

Nie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data utilizării 2022-04-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data utilizării 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Avantaje

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Dezavantaje

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data utilizării 2018-10-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data utilizării 2018-10-27

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Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  3. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.