Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.