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Producție oprită

Monitor LCD

220V8/00

Imagini vii şi clare dincolo de limite

Monitorul cu ecran lat Philips V Line oferă vizionare dincolo de limite şi o valoare excelentă cu funcţii esenţiale. Caracteristici precum protecţia antireflexie, modul LowBlue şi tehnologia fără scintilaţii reduc solicitarea asupra ochilor.

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Imagini vii şi clare dincolo de limite

  • V Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.

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Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.