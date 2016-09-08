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  • Energy Label Europe F
    Imagini LED minunate în culori vii
  • Imagini LED minunate în culori vii
  • Energy Label Europe F
    Imagini LED minunate în culori vii
  • Imagini LED minunate în culori vii

Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

200V4QSBR/00

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Imagini LED minunate în culori vii
Bucură-te de imagini LED MVA vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu SmartControl Lite, este o alegere minunată!
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Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 20 (diagonală de 19,53”/49,6 cm)

Afişajul MVA pentru unghiuri ample de vizualizare şi niveluri profunde de contrast

Afişajul MVA pentru unghiuri ample de vizualizare şi niveluri profunde de contrast

Afişajul LED MVA Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini extrem de vii şi luminoase. În timp ce aplicaţiile standard sunt gestionate cu uşurinţă, este adecvat în special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Acest review a fost făcut pentru 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Acest review a fost făcut pentru 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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Referințe

  1. Timpul de răspuns Smart are valoare optimă atât pentru testele GtG, cât şi pentru GtG (BW).