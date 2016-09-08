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Producție oprită
200V4QSBR/00
V Line
20 (diagonală de 19,53”/49,6 cm)
Afişajul LED MVA Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini extrem de vii şi luminoase. În timp ce aplicaţiile standard sunt gestionate cu uşurinţă, este adecvat în special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Acest review a fost făcut pentru 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Acest review a fost făcut pentru 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Timpul de răspuns Smart are valoare optimă atât pentru testele GtG, cât şi pentru GtG (BW).