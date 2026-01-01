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Monitor LCD

196V3SB27/00

Bucuraţi-vă de imagini minunate

Este o încântare să utilizaţi acest afişaj subţire, atractiv. Caracteristicile esenţiale precum SmartContrast, care asigură imagini bogate, strălucitoare, fac din acesta o alegere excelentă!

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Bucuraţi-vă de imagini minunate

  • V Line

  • 18,5"/47 cm

Design atractiv, subţire, strălucitor

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

Energy Star pentru eficienţă energetică şi consum redus

Energy Star este un program de eficienţă energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că achiziţionaţi un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficienţa energetică la toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 şi respectă sau depăşesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

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