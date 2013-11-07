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Producție oprită
196V3LAB5/00
Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Este o plăcere să folosiţi acest afişaj atractiv, subţire. Caracteristicile sale esenţiale, cum ar fi SmartContrast, asigură redarea unor imagini foarte strălucitoare, iar difuzoarele stereo vă îmbogăţesc experienţa multimedia, făcând ca acest afişaj să fie o alegere excelentă!
V Line
18,5"/47 cm
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Szeryf
07/11/2013
Polska
Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W
Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
romanckua
10/05/2018
Україна
Все чудово, окрім звуку.
Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
stan
26/08/2013
Česká republika
dobrý
hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED