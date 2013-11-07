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Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

196V3LAB5/00

4.3

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

Este o plăcere să folosiţi acest afişaj atractiv, subţire. Caracteristicile sale esenţiale, cum ar fi SmartContrast, asigură redarea unor imagini foarte strălucitoare, iar difuzoarele stereo vă îmbogăţesc experienţa multimedia, făcând ca acest afişaj să fie o alegere excelentă!

Vezi toate beneficiile

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

  • V Line

  • 18,5"/47 cm

Amprentă mică, pentru a se integra oriunde

Afişaj ecologic fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Design atractiv, subţire, strălucitor

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W

Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

10/05/2018

Україна

Україна

Все чудово, окрім звуку.

Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý

hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující

Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

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