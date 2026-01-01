Suprafaţa frontală a monitorului îndeplineşte standardele IP65 pentru rezistenţă la apă şi praf

Pentru mediile mai puţin perfecte, ai nevoie de un monitor proiectat să reziste la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Indicii de protecţie împotriva corpurilor străine (IP) stabiliţi în standardul internaţional IEC/EN 60529 se utilizează pentru a defini nivelurile de eficacitate a etanşeităţii carcaselor electrice împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a umidităţii. Acest afişaj Philips este conform cu indicele IP internaţional pentru rezistenţa la apă şi praf, rezistând la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi.