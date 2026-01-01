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162B9T/00
B Line
16 (diagonală de 15,6” / 39,6 cm)
1366x768 HD
Acest afişaj de la Philips utilizează tehnologia tactilă capacitivă proiectată în 10 puncte, pentru răspuns uniform. Poţi utiliza pe deplin noile capabilităţi ale aplicaţiilor bazate pe comenzi tactile şi îţi poţi readuce la viaţă vechile aplicaţii. Tastezi cu 10 degete sau joci jocuri interactive incitante cu prietenii. Colaborezi interactiv cu colegii la şcoală sau la serviciu şi îţi măreşti productivitatea şi eficienţa.
Pentru mediile mai puţin perfecte, ai nevoie de un monitor proiectat să reziste la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Indicii de protecţie împotriva corpurilor străine (IP) stabiliţi în standardul internaţional IEC/EN 60529 se utilizează pentru a defini nivelurile de eficacitate a etanşeităţii carcaselor electrice împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a umidităţii. Acest afişaj Philips este conform cu indicele IP internaţional pentru rezistenţa la apă şi praf, rezistând la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
Recenzii
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Material şi grosime mănuşă: nitril (0,15 mm), bumbac (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Consultă secţiunea referitoare la „SmoothTouch” din manualul de utilizare pentru mai multe detalii despre compatibilitatea sistemelor de operare cu funcţia tactilă.
Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.