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  • Monitor LCD cu SmoothTouch
    Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Monitor LCD cu SmoothTouch
    Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch

Monitor LCD cu SmoothTouch

162B9T/00

Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
Un monitor cu ecran tactil robust, rezistent la apă şi la praf, pentru utilizare flexibilă oriunde, cu suport articulat pentru a se potrivi unghiurilor de care ai nevoie. Oferind o utilizare simplă şi intuitivă pentru toate aplicaţiile, productivitatea creşte considerabil.
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Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch

  • B Line

  • 16 (diagonală de 15,6” / 39,6 cm)

  • 1366x768 HD

Afişaj SmoothTouch pentru comenzi tactile naturale şi fluide

Afişaj SmoothTouch pentru comenzi tactile naturale şi fluide

Acest afişaj de la Philips utilizează tehnologia tactilă capacitivă proiectată în 10 puncte, pentru răspuns uniform. Poţi utiliza pe deplin noile capabilităţi ale aplicaţiilor bazate pe comenzi tactile şi îţi poţi readuce la viaţă vechile aplicaţii. Tastezi cu 10 degete sau joci jocuri interactive incitante cu prietenii. Colaborezi interactiv cu colegii la şcoală sau la serviciu şi îţi măreşti productivitatea şi eficienţa.

Suprafaţa frontală a monitorului îndeplineşte standardele IP65 pentru rezistenţă la apă şi praf

Suprafaţa frontală a monitorului îndeplineşte standardele IP65 pentru rezistenţă la apă şi praf

Pentru mediile mai puţin perfecte, ai nevoie de un monitor proiectat să reziste la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Indicii de protecţie împotriva corpurilor străine (IP) stabiliţi în standardul internaţional IEC/EN 60529 se utilizează pentru a defini nivelurile de eficacitate a etanşeităţii carcaselor electrice împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a umidităţii. Acest afişaj Philips este conform cu indicele IP internaţional pentru rezistenţa la apă şi praf, rezistând la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi.

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  3. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  4. Material şi grosime mănuşă: nitril (0,15 mm), bumbac (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  5. Consultă secţiunea referitoare la „SmoothTouch” din manualul de utilizare pentru mai multe detalii despre compatibilitatea sistemelor de operare cu funcţia tactilă.

  6. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  7. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  8. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.