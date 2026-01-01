Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
Lumină cu peste 200 % mai puternică
Sistem auto avansat
Este solicitant să conduci pe întuneric, aşa că trebuie să te bazezi pe faruri. Vizibilitatea în faţă şi periferică sunt ambele importante pentru a-ţi îmbunătăţi abilităţile de conducere şi a asigura o călătorie mai sigură. Având un fascicul puternic şi luminos, farurile auto Philips X-tremeUltinon LED îmbunătăţesc vizibilitatea cu până la 200 %. Odată ce descoperi efectul asemănător luminii diurne, vei prefera mereu luminile LED. Cu cât vezi mai bine, cu atât te vei descurca mai bine, vei reacţiona mai rapid şi vei fi mai în siguranţă. Aşa că nu lăsa întunericul să câştige, alege Philips şi începe să conduci pe timp de noapte cu mai multă încredere şi mai mult control.
Având o temperatură de culoare de până la 6500 Kelvini şi bazate pe tehnologia LUXEON pentru autovehicule, farurile Philips X-tremeUltinon LED produc un fascicul intens de lumină albă, similară luminii diurne. Beneficiind de o vizibilitate îmbunătăţită, vei putea să observi mai bine obstacolele şi să adopţi parcursul perfect. În plus, deoarece nu mai este nevoie să depui eforturi pentru a vedea terenul din faţă, luminile mai puternice asigură un condus mai confortabil şi mai plăcut pe timp de noapte.
Aşa cum ochii sunt fereastra sufletului, farurile spun multe despre maşina ta. Dacă doreşti să îţi modernizezi stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înnoirea farurilor este unul dintre cele mai inteligente moduri de a-ţi cheltui banii. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu farurile cu LED Philips. În loc de o lumină galbenă, vei beneficia de o lumină albă clară, modernă. Pentru un aspect sofisticat, şoferii moderni aleg stilul superior al farurilor cu LED Philips.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalaţii respectă cerinţele legale locale aplicabile.