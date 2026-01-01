Obţine lumină cu 200 % mai puternică pentru vizibilitate superioară

Este solicitant să conduci pe întuneric, aşa că trebuie să te bazezi pe faruri. Vizibilitatea în faţă şi periferică sunt ambele importante pentru a-ţi îmbunătăţi abilităţile de conducere şi a asigura o călătorie mai sigură. Având un fascicul puternic şi luminos, farurile auto Philips X-tremeUltinon LED îmbunătăţesc vizibilitatea cu până la 200 %. Odată ce descoperi efectul asemănător luminii diurne, vei prefera mereu luminile LED. Cu cât vezi mai bine, cu atât te vei descurca mai bine, vei reacţiona mai rapid şi vei fi mai în siguranţă. Aşa că nu lăsa întunericul să câştige, alege Philips şi începe să conduci pe timp de noapte cu mai multă încredere şi mai mult control.