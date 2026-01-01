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Producție oprită
127916000KX2
LED-T10 [~W5W]
Număr de becuri: 2
12 V, efect lumină naturală 6000 K
Bucură-te de mai multă lumină
Deşi principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înlocuirea luminilor interioare şi exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un alb luminos pentru luminile de poziţie şi de marşarier. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.
Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranţă. Pentru a evita coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic trebuie să ştie ce faci. Luminile de semnalizare puternice asigură vizibilitatea maşinii şi oferă siguranţă sporită. Indiferent că e vorba de luminile de marşarier, de poziţie sau de stopuri, lămpile de semnalizare Philips Vision LED asigură performanţa de care ai nevoie, oferind celorlalţi şoferi timp suplimentar preţios pentru a reacţiona la manevrele tale.
Îţi doreşti lumini auto puternice şi elegante. Dar nu vrei să înlocuieşti mereu lămpile defecte. Acesta este unul dintre principalele dezavantaje ale luminilor convenţionale: cu cât lumina este mai puternică, cu atât durata de viaţă este mai mică. La acelaşi nivel de intensitate luminoasă, LED-urile durează mult mai mult. În plus, luminile Philips Vision LED sunt mai rezistente la căldură şi la vibraţii, ceea ce le face alegerea perfectă pentru performanţă de durată, având o durată de viaţă de până la 8 ani.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalaţii respectă cerinţele legale aplicabile.