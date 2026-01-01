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Producție oprită

X-tremeUltinon LEDbec pentru lămpi auto de semnalizare

12763X2

Mai luminoase şi mai elegante
Pentru condus sigur şi modern, alege semnalizatoarele de direcţie Philips X-tremeUltinon LED [~WY21W] în culoarea galben intens. Sunt puternice şi precise şi arată bine, astfel că îţi poţi semnaliza manevrele cu stil şi în siguranţă.
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Semnalizare LED puternică, durabilă şi luminoasă

Mai luminoase şi mai elegante

  • LED-T20-AMB [~WY21W]

  • Număr de becuri: 2

  • 12 V, galben intens

  • Sistem auto avansat

Semnalizează-ţi intenţia cu lumini exterioare mai puternice

Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranţă. Pentru a evita coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic trebuie să ştie ce faci. Iar când condiţiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, este şi mai important să ai lumini de semnalizare puternice şi luminoase. Lămpile de semnalizare Philips X-tremeUltinon LED îţi oferă un efect de lumină naturală puternică şi până la 6000 K pentru luminile de marşarier şi de poziţie. Cu o serie de culori mai intense pentru semnalizatoarele de direcţie şi stopuri, LED-uri care se aprind instantaneu şi o lumină uniformă şi bine direcţionată, vei oferi celorlalţi şoferi timp suplimentar preţios pentru a reacţiona la manevrele tale.

Înnoieşte-ţi luminile, modernizează-ţi stilul

Deşi principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un alb luminos pentru luminile de poziţie şi de marşarier. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.

Semnalizatoarele de direcţie în culoarea galben intens te fac mai vizibil în trafic

Semnalizatoarele de direcţie cu LED de la Philips dispun de o culoare galben intens, intenţiile tale devenind clare pentru ceilalţi participanţi la trafic. Galbenul intens înseamnă mai multă siguranţă, atât pentru tine, cât şi pentru cei din jur.

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Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalaţii respectă cerinţele legale aplicabile.