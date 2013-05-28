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  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
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VisionMai multă vizibilitate

12342PRB1

4.5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Simte-te în siguranță, condu în siguranță
Asigurând cu 30% mai multă vizibilitate în comparaţie cu un bec auto standard, becurile pentru faruri Vision asigură performanţa excelentă a razei de lumină, la un preţ foarte competitiv şi Calitatea Echipamentului Original, pentru siguranţă şi confort mai mare.
Vezi toate beneficiile

Vizibilitate mai mare cu până la 30 %, în comparație cu o lampă standard

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

  • Tip de lampă: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Vizibilitate cu până la 30 % mai mare

  • Cel mai bun raport preţ-calitate

  • Număr de becuri: 1

Becurile Vision proiectează fascicule de lumină mai lungi faţă de lămpile standard

Becurile Vision proiectează fascicule de lumină mai lungi faţă de lămpile standard

Soluţiile noastre de iluminat produc o rază de lumină puternică şi precisă, cu randament maxim. Producem întotdeauna cele mai bune şi mai eficiente soluţii de iluminat, deoarece ştim că iluminatul nostru de înaltă calitate poate salva o viaţă, într-o zi

Siguranţa pe drum începe cu a vedea şi a fi văzut

Siguranţa pe drum începe cu a vedea şi a fi văzut

Lumina este o parte fundamentală a experienţei de condus şi lumina este prima şi singura parte a circuitului de siguranţă, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecţia activă de siguranţă, pentru a preveni accidentele prin creşterea vizibilităţii generale şi a iluminării drumului.

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

28/05/2013

Polska

Polska

doskonała jakość

Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

13/03/2017

România

România

Cumpărător verificat

bun

Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

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