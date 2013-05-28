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Tip de lampă: H4
12 V, 60/55 W
Vizibilitate cu până la 30 % mai mare
Cel mai bun raport preţ-calitate
Număr de becuri: 1
Soluţiile noastre de iluminat produc o rază de lumină puternică şi precisă, cu randament maxim. Producem întotdeauna cele mai bune şi mai eficiente soluţii de iluminat, deoarece ştim că iluminatul nostru de înaltă calitate poate salva o viaţă, într-o zi
Lumina este o parte fundamentală a experienţei de condus şi lumina este prima şi singura parte a circuitului de siguranţă, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecţia activă de siguranţă, pentru a preveni accidentele prin creşterea vizibilităţii generale şi a iluminării drumului.
Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
kucik96
28/05/2013
Polska
doskonała jakość
Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Kramansky
13/03/2017
România
Cumpărător verificat
bun
Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate