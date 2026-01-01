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  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină

Producție oprită

ColorVisionBec galben pentru faruri auto

12342CVPYS2

Restilizare cu lumină
ColorVision adaugă o tentă de culoare grupurilor optice ale vehiculului tău, în nuanţe de albastru, verde, galben sau violet. Aceste becuri colorate, inovatoare, pentru vehicule sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe drum, astfel încât îți poţi personaliza călătoria, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.
Vezi toate beneficiile

Adăugaţi o tentă de culoare

Restilizare cu lumină

  • Tip de lampă: H4

  • Pachet de: 2

  • 12 V, 60/55 W

Sunt disponibile cele mai populare tipuri de lămpi pentru automobile: H4 şi H7

Sunt disponibile cele mai populare tipuri de lămpi pentru automobile: H4 şi H7

Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive

Coloraţi-vă luminile în albastru, verde, galben sau violet

Coloraţi-vă luminile în albastru, verde, galben sau violet

Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.

Becuri auto colorate care sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe carosabil

Becuri auto colorate care sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe carosabil

Lămpile ColorVision respectă toate reglementările ECE şi sunt însoţite de un card de certificare pentru a demonstra că utilizarea lor pe carosabil este legală. Păstraţi-l tot timpul în vehicul.

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