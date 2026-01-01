Restilizare cu lumină

ColorVision adaugă o tentă de culoare grupurilor optice ale vehiculului tău, în nuanţe de albastru, verde, galben sau violet. Aceste becuri colorate, inovatoare, pentru vehicule sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe drum, astfel încât îți poţi personaliza călătoria, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.