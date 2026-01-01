Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
12342CVPYS2
Tip de lampă: H4
Pachet de: 2
12 V, 60/55 W
Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.
Lămpile ColorVision respectă toate reglementările ECE şi sunt însoţite de un card de certificare pentru a demonstra că utilizarea lor pe carosabil este legală. Păstraţi-l tot timpul în vehicul.
Recenzii