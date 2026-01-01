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        Producție oprită

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

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        Ecran mare, confort de vizionare mai bun! Afişaţi-vă fotografiile digitale cu o densitate de pixeli ridicată şi culori digitale perfecte cu Philips PhotoFrame 10FF2CMW - acum cu două rame decorative pentru a schimba ritmul sau atmosfera.

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        Fiecare fotografie spune povestea voastră

        • LCD de 25,9 cm (10,2")

        • Zonă viz. 23,9 cm (9,4")

        Rame şic, demontabile, pentru a se potrivi stării dvs. de spirit sau ambianţei

        Aceste rame şic sunt nişte tuşe artistice uşor de schimbat, prinzându-se de rama Photo Frame pentru a schimba atmosfera sau pentru a se potrivi cu decorul din încăpere.

        Funcţionează cu curent alternativ sau cu acumulatorul încorporat

        Alimentarea CA şi bateria încorporată vă oferă posibilitatea de a utiliza PhotoFrame atât la curent alternativ standard, cât şi fără fir, cu bateria reîncărcabilă încorporată.

        Rame decorative din mahon şi aluminiu lustruit, uşor de shimbat

        Ramele decorative sunt tuşe de design preţioase şi uşor de schimbat, cu aspect de aluminiu lustruit şi mahon, putând fi rpinse pe rama Photo Frame pentru a schimba ambianţa, sau pentru a se potrivi cu decorul din încăpere.

        Specificaţii tehnice

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