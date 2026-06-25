Asistenţă Philips Cum pot preveni vărsarea laptelui de la pompa de sân hands-free Philips Avent?

Pompa de sân poate vărsa lapte din cauza asamblării necorespunzătoare a protecţiei pentru sân şi a cupei. Conexiunea dintre protecţia pentru sân şi cupă trebuie să fie complet etanşată şi închisă.

În timpul asamblării, asigură-te că marginea este rulată complet peste marginile cupei de colectare.

Imaginile de mai jos arată la ce să te uiţi şi ce să eviţi: Cum se asamblează pompa de sân hands-free Philips Avent? Urmăreşte un scurt videoclip despre modul de asamblare a pompei de sân hands-free Philips Avent. Cum se toarnă laptele într-un alt recipient? Pentru a evita scurgerile în timp ce torni laptele matern din cupa de recoltare într-un alt recipient, nu îndepărta protecţia pentru sân de pe cupă. Protecţia pentru sân are o gură de scurgere în partea de sus. Utilizeaz-o pentru a goli complet cupa atunci când torni laptele într-un alt recipient sau într-o pungă pentru păstrarea laptelui matern.