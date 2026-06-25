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Cum pot preveni vărsarea laptelui de la pompa de sân hands-free Philips Avent?

Pompa de sân poate vărsa lapte din cauza asamblării necorespunzătoare a protecţiei pentru sân şi a cupei. Conexiunea dintre protecţia pentru sân şi cupă trebuie să fie complet etanşată şi închisă.

În timpul asamblării, asigură-te că marginea este rulată complet peste marginile cupei de colectare.

Cum pot preveni vărsarea laptelui de la pompa de sân hands-free Philips Avent?

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF532/11 , SCF531/11 .

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