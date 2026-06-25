Asistenţă Philips
Cum pot preveni vărsarea laptelui de la pompa de sân hands-free Philips Avent?
Pompa de sân poate vărsa lapte din cauza asamblării necorespunzătoare a protecţiei pentru sân şi a cupei. Conexiunea dintre protecţia pentru sân şi cupă trebuie să fie complet etanşată şi închisă.
În timpul asamblării, asigură-te că marginea este rulată complet peste marginile cupei de colectare.
Urmăreşte un scurt videoclip despre modul de asamblare a pompei de sân hands-free Philips Avent.
Pentru a evita scurgerile în timp ce torni laptele matern din cupa de recoltare într-un alt recipient, nu îndepărta protecţia pentru sân de pe cupă.
Protecţia pentru sân are o gură de scurgere în partea de sus. Utilizeaz-o pentru a goli complet cupa atunci când torni laptele într-un alt recipient sau într-o pungă pentru păstrarea laptelui matern.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF532/11 , SCF531/11 .