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Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru bebeluşul meu?

Da. Siguranţa este prioritatea noastră cea mai mare. Toate suzetele Philips Avent sunt concepute şi fabricate astfel încât să respecte sau să depăşească standardele internaţionale de siguranţă. Acestea nu conţin BPA pe parcursul întregului proces de fabricaţie şi efectuăm verificări stricte de calitate pentru fiecare lot.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF091/37 , SCF075/18 , SCF376/32 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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