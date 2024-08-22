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De ce timpul de funcţionare al unităţii pentru părinte este scurt?

Durata de funcţionare a unităţii pentru părinte a monitorului pentru copil poate varia în funcţie de setările alese şi de modul de utilizare. Mai jos sunt prezentate modalităţi de maximizare a timpului de funcţionare a unităţii pentru părinte.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD891/26 , SCD881/26 , SCD833/26R1 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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