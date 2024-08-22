Asistenţă Philips De ce timpul de funcţionare al unităţii pentru părinte este scurt?

Durata de funcţionare a unităţii pentru părinte a monitorului pentru copil poate varia în funcţie de setările alese şi de modul de utilizare. Mai jos sunt prezentate modalităţi de maximizare a timpului de funcţionare a unităţii pentru părinte.

Utilizează modul Eco Când afişajul video este pornit continuu, unitatea pentru părinte consumă multă energie. Pentru a mări durata de funcţionare, activează modul Eco la unitatea pentru părinte.



Când modul Eco este activat, afişajul şi sunetul unităţii pentru părinte se opresc atunci când nu se detectează niciun sunet timp de 20 de secunde. Ledul Eco se aprinde în culoarea verde pentru a indica faptul că modul Eco este activat. În timpul modului Eco, afişajul şi transmisiile de sunet sunt complet oprite pentru a economisi timpul de funcţionare a bateriei. Când unitatea pentru copil captează sunet, afişajul şi sunetul unităţii pentru părinte se pornesc imediat. Sunetele sunt transmise către unitatea pentru părinte, iar ledurile pentru nivelul sunetului se aprind în verde. Atât timp cât nu este detectat niciun sunet, ledurile pentru nivelul sunetului sunt stinse.



Notă: Nivelul minim al sunetului pentru activarea sunetului şi a afişajului este definit de setarea pentru sensibilitate.



Pentru a activa modul Eco, apasă butonul de mod din partea laterală a unităţii pentru părinte. Reglarea luminozităţii afişajului Dacă luminozitatea este setată la un nivel ridicat, unitatea pentru părinte consumă mai multă energie.

Pentru a regla luminozitatea afişajului, apasă partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă. Reglează volumul pe unitatea pentru părinte Dacă volumul este setat la un nivel ridicat, unitatea pentru părinte consumă mai multă energie.



Pentru a regla volumul unităţii pentru părinte, apasă partea superioară sau inferioară a butonului de control pentru a regla volumul.



Notă: Atunci când bara de volum este la minim, volumul este oprit. Unitatea pentru părinte afişează o pictogramă de dezactivare a sonorului în bara de stare şi vei primi numai alerte şi materiale video de la unitatea pentru părinte. Reglează nivelul de sensibilitate Dacă sensibilitatea este setată la un nivel ridicat, unitatea pentru părinte consumă mai multă energie.

Nivelul de sensibilitate al unităţii pentru copil defineşte ceea ce auzi prin unitatea pentru părinte. Când nivelul este setat la ridicat, vei auzi multe sunete, inclusiv sunete uşoare de fundal. Când nivelul de sensibilitate este setat la scăzut, vei auzi numai sunetele mai puternice.



Pentru a regla sensibilitatea, apasă partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa nivelurile de sensibilitate. Apoi, apasă partea de sus sau de jos a butonului de control pentru a selecta nivelul de sensibilitate dorit. Note despre bateria reîncărcabilă Utilizează adaptorul original pentru a încărca bateria şi pentru a menţine starea acesteia.

Bateria se descarcă treptat şi foarte încet, chiar şi atunci când unitatea pentru părinte este oprită.

Pentru a economisi bateria, opreşte unitatea pentru părinte atunci când nu o utilizezi.

Îţi recomandăm să menţii unitatea pentru părinte conectată la priză pe tot parcursul nopţii. Dacă bateria se descarcă în timpul nopţii, unitatea pentru părinte va emite un semnal sonor, ceea ce te poate trezi.

Ca orice alt dispozitiv electronic reîncărcabil, capacitatea bateriei scade după o perioadă lungă de utilizare.