Asistenţă Philips Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?

Pentru a găsi modelul fierului tău de călcat cu abur Philips şi a urma procedura corectă de detartrare de mai jos (nu şi pentru staţiile de călcat cu abur), poţi consulta manualul de utilizare sau poţi vedea numărul modelului (de ex., DST8050/26, GC4909/60) sub talpă, aşa cum se arată în imaginea următoare.

De ce este necesară detartrarea? În timp, aparatul poate acumula calcar. Cu cât apa din zona ta este mai dură, cu atât impurităţile calcaroase se dezvoltă şi se solidifică mai repede. Detartrarea fierului de călcat cu abur Philips la fiecare 1-2 luni poate preveni petele maro, apa maro şi scurgerile. Curăţarea regulată menţine debitul de abur la cel mai înalt nivel şi prelungeşte durata de viaţă a aparatului. Funcţia de autocurăţare Informaţiile de mai jos se aplică tuturor fiarelor de călcat cu abur Philips. Umple rezervorul de apă şi porneşte fierul. (Dacă fierul de călcat dispune de setări reglabile, alege TEMPERATURĂ MAX. (MAX TEMP) şi FĂRĂ ABUR (NO STEAM).) Când ledul se stinge, scoate fierul de călcat din priză şi ţine-l deasupra chiuvetei, cu talpa orizontală. Activează funcţia CALC CLEAN folosind butonul sau selectorul. (Variază în funcţie de model. Ţine apăsat dacă este necesar.) Scutură uşor fierul de călcat înainte şi înapoi până când se goleşte. Apa, aburul şi calcarul vor ieşi prin orificiile pentru abur. Încălzeşte fierul şi deplasează-l peste o bucată de material pentru a curăţa talpa. Repetă procesul, dacă este necesar. Repetă acest proces o dată pe lună sau mai des, dacă este necesar. Funcţia Quick Calc Release (baza fierului de călcat) Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885). Scoate fierul din priză şi asigură-te că este rece. Aşază fierul pe talpă şi ridică butonul de blocare Quick Calc Release din spatele fierului. Scoate recipientul pentru calcar. Goleşte-l, clăteşte-l şi usucă-l. Şterge calcarul sau reziduurile din jurul orificiului de pe fier. Introdu la loc recipientul şi fixează-l în poziţie. Repetă acest proces o dată pe lună sau când este necesar. Funcţia Quick Calc Release (sub talpă) Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Seria 8000 (DST80xx) | Seria 7500 (DST75xx) | Seria 7000 (DST70xx). Scoate fierul din priză şi asigură-te că este rece. Ţine aparatul în poziţie verticală deasupra chiuvetei. Ridică mânerul recipientului Quick Calc Release şi trage-l afară Curăţă cu apă recipientul Quick Calc Release Scutură uşor aparatul pentru ca particulele de calcar să cadă Introdu recipientul Quick Calc Release înapoi în aparat şi apasă în jos mânerul („clic”) pentru a bloca recipientul. Repetă acest proces o dată pe lună sau când este necesar. Funcţia Recipient pentru calcar încorporat Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889). Umple rezervorul de apă şi porneşte fierul. (Dacă fierul de călcat dispune de setări reglabile, alege TEMPERATURĂ MAX. (MAX TEMP) şi FĂRĂ ABUR (NO STEAM).) Când ledul se stinge, scoate fierul de călcat din priză şi ţine-l deasupra chiuvetei, cu talpa orizontală. Activează funcţia CALC CLEAN folosind butonul sau selectorul. (Variază în funcţie de model. Ţine apăsat dacă este necesar.) Scutură uşor fierul de călcat înainte şi înapoi până când se goleşte. Apa, aburul şi calcarul vor ieşi prin orificiile pentru abur. Încălzeşte fierul şi deplasează-l peste o bucată de material pentru a curăţa talpa. Repetă procesul, dacă este necesar. Repetă acest proces o dată pe lună sau când este necesar.



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