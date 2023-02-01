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Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?

Pentru a găsi modelul fierului tău de călcat cu abur Philips şi a urma procedura corectă de detartrare de mai jos (nu şi pentru staţiile de călcat cu abur), poţi consulta manualul de utilizare sau poţi vedea numărul modelului (de ex., DST8050/26, GC4909/60) sub talpă, aşa cum se arată în imaginea următoare.

număr model

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: DST2020/80 , DST2020/30 , DST2010/90 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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