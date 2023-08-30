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Cum detartrez aparatul de călcat vertical cu abur/soluţia multifuncţională Philips?

Citeşte articolul de mai jos pentru a găsi modelul aparatului de călcat vertical cu abur/soluţiei multifuncţionale Philips şi urmează procedura corectă de detartrare.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3170/80 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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