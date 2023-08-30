Cum detartrez aparatul de călcat vertical cu abur/soluţia multifuncţională Philips?

Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: StyleTouch Pure (GC440, GC442) seria 8000 (GC800, GC801, GC810).



Notă: Calcarul trebuie eliminat din aparatul de călcat vertical cu abur aproximativ o dată pe lună – şi mai frecvent dacă apa din zona ta este foarte dură.

Scoate aparatul din priză şi lasă-l să se răcească complet (timp de cel puţin o oră). Îndepărtează capacul cu marcajul „De-Calc”. Ţine aparatul deasupra chiuvetei, scoate opritorul de cauciuc şi scutură uşor aparatul pentru a goli apa şi calcarul. Montează la loc opritorul şi capacul. Repetă acest proces o dată pe lună sau mai des, dacă este necesar.

Important: Nu turna apă parfumată, oţet, agenţi de detartrare sau alte produse chimice în aparatul de călcat vertical cu abur.