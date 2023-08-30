Cum detartrez aparatul de călcat vertical cu abur/soluţia multifuncţională Philips?

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Citeşte articolul de mai jos pentru a găsi modelul aparatului de călcat vertical cu abur/soluţiei multifuncţionale Philips şi urmează procedura corectă de detartrare.
Aparat de călcat vertical portabil cu abur:
Pentru a găsi modelul aparatului de călcat vertical portabil cu abur Philips şi a urma procedura corectă de detartrare de mai jos, poţi consulta manualul de utilizare sau poţi vedea numărul de model de sub rezervorul de apă, de pe spatele mânerului sau de sub capul aparatului de călcat cu abur (vezi imaginile A şi B). Exemple de numere de model sunt: STH7030/10, GC801/10.
Aparat de călcat vertical cu abur cu suport:
Pentru a găsi modelul aparatului tău de călcat vertical cu abur Philips şi a urma procedura de detartrare corectă de mai jos, poţi consulta manualul de utilizare sau poţi vedea numărul modelului sub baza aparatului de călcat cu abur cu suport (vezi imaginea C). Exemple de numere de model sunt: STE3170/80, GC482/27.
În timp, aparatul poate acumula calcar. Cu cât apa din zona ta este mai dură, cu atât impurităţile calcaroase se dezvoltă şi se solidifică mai repede. Detartrarea aparatului de călcat vertical cu abur Philips la fiecare 1-2 luni poate preveni petele maro, apa de culoare maro şi scurgerile. Curăţarea regulată menţine debitul de abur la cel mai înalt nivel şi prelungeşte durata de viaţă a aparatului.
Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: StyleTouch Pure (GC440, GC442) seria 8000 (GC800, GC801, GC810).
Notă: Calcarul trebuie eliminat din aparatul de călcat vertical cu abur aproximativ o dată pe lună – şi mai frecvent dacă apa din zona ta este foarte dură.
Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: Seria 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Notă: Dacă aparatul de călcat vertical cu abur este folosit regulat, calcarul trebuie eliminat din aparat aproximativ o dată pe lună – şi mai frecvent dacă apa din zona ta este foarte dură.
Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: Aparatul multifuncţional seria 8600 (AIS8540) | Aparatul multifuncţional seria 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 în 1 (GC617, GC618).
Datorită designului brevetat al motorului Philips, nu trebuie să detartrezi aparatul. Calcarul va fi desprins automat şi depozitat intern în baza aparatului. Am proiectat în mod specific acest spaţiu pentru a depozita calcarul astfel încât să nu mai fie necesare acţiuni suplimentare din partea ta.
Poţi călca cu abur oricât doreşti, folosind apă obişnuită de la robinet sau apă distilată/demineralizată dacă locuieşti într-o zonă cu apă dură (se poate utiliza şi 50 % apă demineralizată amestecată cu apă de la robinet).
Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), seria 3000 (STE31xx).
Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Notă: Dacă este folosit regulat, aparatul de călcat vertical cu abur trebuie detartrat la fiecare 2 săptămâni.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3170/80 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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