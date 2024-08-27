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Ce trebuie să fac înainte de a arunca dispozitivul de monitorizare pentru copii?

Înainte de a-l elimina, resetează la valorile din fabrică dispozitivul de monitorizare pentru copii pentru a-ţi proteja datele cu caracter personal.

îţi recomandăm să deconectezi unitatea pentru bebeluş de la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ selectând opţiunea „Deconectare dispozitiv de monitorizare pentru copii” din setările unităţii pentru bebeluş din aplicaţie.

Pentru a reseta la setările din fabrică, asigură-te că unitatea pentru bebeluş este pornită. Apoi, ţine apăsat butonul de pornire/oprire de pe unitatea pentru bebeluş timp de 10 secunde până când LED-ul de semnalizare luminează intermitent. Resetarea la valorile din fabrică este finalizată.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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