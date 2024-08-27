Asistenţă Philips Ce trebuie să fac înainte de a arunca dispozitivul de monitorizare pentru copii?

Înainte de a-l elimina, resetează la valorile din fabrică dispozitivul de monitorizare pentru copii pentru a-ţi proteja datele cu caracter personal.



îţi recomandăm să deconectezi unitatea pentru bebeluş de la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ selectând opţiunea „Deconectare dispozitiv de monitorizare pentru copii” din setările unităţii pentru bebeluş din aplicaţie.



Pentru a reseta la setările din fabrică, asigură-te că unitatea pentru bebeluş este pornită. Apoi, ţine apăsat butonul de pornire/oprire de pe unitatea pentru bebeluş timp de 10 secunde până când LED-ul de semnalizare luminează intermitent. Resetarea la valorile din fabrică este finalizată.