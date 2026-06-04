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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9992/31 , HX9992/42 , HX9914/54 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum pot elimina în siguranţă bateria periuţei de dinţi Sonicare 9900 Prestige?
Cum funcţionează Sonicare 9900 Prestige cu aplicaţia?
Pot folosi Sonicare 9900 Prestige dacă am aparat dentar sau modificări dentare?
Cum încarc mânerul Sonicare 9900 Prestige pe baza de încărcare?
Pot sincroniza aplicaţia Sonicare cu aplicaţia Apple Health?