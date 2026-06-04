Pot sincroniza aplicaţia Sonicare cu aplicaţia Apple Health?

Pasul unu:

Descarcă aplicaţia Sonicare din Apple App Store şi lansează aplicaţia Sonicare.



Pasul doi:

Parcurge paşii pentru a utiliza aplicaţia Sonicare şi a-ţi conecta periuţa de dinţi.



Pasul trei:

În aplicaţia Sonicare, atinge pictograma ... din partea dreaptă de jos a ecranului de pornire

Atinge secţiunea Setări (Settings)

Atinge secţiunea Setări Apple Health (Apple Health settings)

Urmează instrucţiunile de conectare cu Apple Health de pe această pagină

O periuţă de dinţi conectată la Sonicare şi utilizarea continuă a aplicaţiei Sonicare pentru iOS sunt necesare pentru sincronizarea continuă cu aplicaţia Apple Health.