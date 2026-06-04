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Pot sincroniza aplicaţia Sonicare cu aplicaţia Apple Health?

Da, începând cu versiunea 10.5.0, aplicaţia Sonicare se sincronizează cu aplicaţia Apple Health. 
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9992/31 , HX9992/42 , HX9914/54 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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