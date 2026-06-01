Asistenţă Philips Cât de sigure sunt datele stocate şi transmise pe sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent?

Sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent transmite şi stochează în siguranţă toate datele utilizând tehnologii de criptare standard în domeniu şi actualizate. Monitorizăm şi actualizăm în permanenţă soluţia noastră de securitate pe măsură ce tehnologia se dezvoltă. Datele audio/video transmise nu sunt stocate pe serverele noastre. Toate videoclipurile şi instantaneele salvate sunt stocate pe dispozitivele mobile ale utilizatorului.



Sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent este protejat împotriva hackerilor? Philips face totul pentru a preveni acţiunile de hacking şi pentru a emite actualizări. Asiguraţi-vă că utilizaţi întotdeauna cel mai recent software al aplicaţiei şi cel mai recent firmware pentru sistemul de monitorizare pentru copii. Dacă îţi pierzi dispozitivul inteligent, resetează sistemul de monitorizare pentru copii pentru a elimina orice conexiune la acesta. De asemenea, vă puteţi conecta la aplicaţie de pe un alt dispozitiv inteligent şi vă puteţi şterge contul. Dacă eşti singurul administrator, toţi utilizatorii invitaţi vor fi deconectaţi şi de la sistemul de monitorizare pentru copii.

