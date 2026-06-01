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Cât de sigure sunt datele stocate şi transmise pe sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent?

Sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent transmite şi stochează în siguranţă toate datele utilizând tehnologii de criptare standard în domeniu şi actualizate. Monitorizăm şi actualizăm în permanenţă soluţia noastră de securitate pe măsură ce tehnologia se dezvoltă. Datele audio/video transmise nu sunt stocate pe serverele noastre. Toate videoclipurile şi instantaneele salvate sunt stocate pe dispozitivele mobile ale utilizatorului.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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