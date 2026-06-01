Cum îmi conectez dispozitivele la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+?

Da, sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent funcţionează cu majoritatea surselor de alimentare portabile disponibile pe diferite pieţe. Pentru a opera unitatea pentru copil, este nevoie de o putere de ieşire de cel puţin 5 V/1 A (5 W) de la o sursă de alimentare, dar performanţa unei surse de alimentare portabile individuale poate varia. În cazul în care unitatea pentru copil nu poate fi pornită, încetează utilizarea sursei de alimentare portabile şi contactează direct producătorul pentru asistenţă tehnică şi servicii pentru clienţi, dacă este necesar.

