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Cum îmi conectez dispozitivele la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+?

Dacă te întrebi ce dispozitive sunt compatibile cu aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+, citeşte următoarele recomandări pentru a te ajuta să îţi conectezi dispozitivul.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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