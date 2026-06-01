Cum îmi conectez dispozitivele la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+?
Dacă te întrebi ce dispozitive sunt compatibile cu aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+, citeşte următoarele recomandări pentru a te ajuta să îţi conectezi dispozitivul.
Aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ este compatibilă cu telefoanele Apple iPhone cu sistem de operare iOS 13 sau versiuni ulterioare şi cu telefoanele Android cu Android 5 sau versiuni ulterioare.
Conectarea dispozitivului la aplicaţia Baby Monitor+ Când îţi configurezi dispozitivul cu aplicaţia Baby Monitor+, aplicaţia îţi va solicita să te conectezi la o reţea Wi-Fi. Dacă parola reţelei Wi-Fi conţine un spaţiu, aplicaţia va afişa un mesaj de avertizare.
Acest mesaj îţi aminteşte că ai folosit un spaţiu în parola reţelei Wi-Fi. Dacă este corect, fă clic pe înainte şi poţi continua cu conectarea dispozitivului.
Poţi să conectezi mai multe sisteme de monitorizare pentru copii la aplicaţie, dar poţi să vezi imagini video numai de la un singur sistem de monitorizare pentru copii la un moment dat. Vei primi notificări de la celelalte sisteme de monitorizare pentru copii conectate. Dacă primeşti o notificare şi o atingi, aplicaţia te va duce direct la respectivul sistem de monitorizare pentru copii. De asemenea, poţi selecta sistemul de monitorizare pentru copii pe care vrei să-l vizualizezi din listă.
Aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ poate fi descărcată gratuit din App Store sau din Magazinul Google Play.
Da, sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent funcţionează cu majoritatea surselor de alimentare portabile disponibile pe diferite pieţe. Pentru a opera unitatea pentru copil, este nevoie de o putere de ieşire de cel puţin 5 V/1 A (5 W) de la o sursă de alimentare, dar performanţa unei surse de alimentare portabile individuale poate varia. În cazul în care unitatea pentru copil nu poate fi pornită, încetează utilizarea sursei de alimentare portabile şi contactează direct producătorul pentru asistenţă tehnică şi servicii pentru clienţi, dacă este necesar.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›