Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Asistenţă Philips

    Cum ar trebui să depozitez laptele matern colectat?

    Publicat pe 16 mai 2025

    Poţi păstra laptele matern în frigider (sub 4ºC/39ºF) timp de până la 4 zile sau în congelator (sub -18 ºC/0ºF) timp de 6-12 luni, utilizând un biberon, o cupă de păstrare sau o pungă pentru păstrarea laptelui matern de la Philips AVENT. Pentru depozitarea pe termen lung, se recomandă congelarea în profunzime (sub -20 °C/-4004 °F).

    Când iei lapte matern cu tine în deplasare, utilizează-l în 4 ore.

    Verifică mai jos temperaturile de depozitare recomandate şi de unde să cumperi accesorii de depozitare

    Temperaturi recomandate pentru păstrarea laptelui

     

    Locaţie

    Temperatură

    Durată maximă de depozitare

    Cameră

    Până la 25 °C (77 °F)

    4 ore

    Frigider

    < 4 °C (40 °F)

    4 zile

    Congelator

    < -18 °C (0 °F) (cu cât este mai rece, cu atât mai bine)

    6-12 luni

    Source:

    https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

    De unde să cumperi accesorii de depozitare a laptelui

    Poţi comanda biberoane, ceşti de depozitare şi pungi de depozitare a laptelui matern la www.philips.com/AVENT sau poţi contacta centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara ta pentru asistenţă.

    Întrebări frecvente

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Cauţi altceva?

    Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

    Pagina principală de asistenţă

    Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


    Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

    Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

     

    Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
    Vezi T&C aici.

    Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

    Persoane image
    *
    Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
    Ce înseamnă aceasta?
    CE

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.