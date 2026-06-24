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Cum ar trebui să utilizez pompa de sân manuală Philips Avent?

Dacă nu eşti sigură cum să foloseşti pompa de sân manuală Philips Avent, vezi instrucţiunile noastre de mai jos.

Dezasamblează, curăţă şi dezinfectează toate piesele înainte de prima utilizare a pompei de sân şi după fiecare utilizare.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF430/16 , SCF430/10 , SCF430/13 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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