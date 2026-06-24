Cum ar trebui să utilizez pompa de sân manuală Philips Avent?

Spală-te bine pe mâini cu apă şi săpun şi asigură-te că sânul este curat.

Spală-te bine pe mâini cu apă şi săpun şi asigură-te că sânul este curat.

încât perna să creeze o etanşare perfectă.

încât perna să creeze o etanşare perfectă.

Apasă corpul asamblat al pompei pe sân. Asigură-te că mamelonul este centrat, astfel

Apasă corpul asamblat al pompei pe sân. Asigură-te că mamelonul este centrat, astfel

Începe să apeşi uşor mânerul până când simţi sucţiunea pe sân (vezi imaginea de mai jos).

Apoi, lasă mânerul să revină în poziţia de repaus. Repetă rapid această etapă de 5 sau 6 ori pentru a