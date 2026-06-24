Cum ar trebui să utilizez pompa de sân manuală Philips Avent?
Dacă nu eşti sigură cum să foloseşti pompa de sân manuală Philips Avent, vezi instrucţiunile noastre de mai jos.
Dezasamblează, curăţă şi dezinfectează toate piesele înainte de prima utilizare a pompei de sân şi după fiecare utilizare.
Notă: Foloseşte întotdeauna pompa de sân cu perna.
Spală-te bine pe mâini cu apă şi săpun şi asigură-te că sânul este curat.
Apasă corpul asamblat al pompei pe sân. Asigură-te că mamelonul este centrat, astfel încât perna să creeze o etanşare perfectă.
Începe să apeşi uşor mânerul până când simţi sucţiunea pe sân (vezi imaginea de mai jos). Apoi, lasă mânerul să revină în poziţia de repaus. Repetă rapid această etapă de 5 sau 6 ori pentru a iniţia reflexul de ejecţie a laptelui.
Notă: Nu trebuie să apeşi complet mânerul. Apasă-l până când te simţi confortabil. Chiar dacă nu foloseşti toată puterea de sucţiune pe care o poate genera pompa, laptele va începe să curgă în scurt timp.
Când începe să curgă laptele, adoptă un ritm mai lent, apăsând mânerul în jos şi menţinându-l apăsat o clipă înainte de a-l lăsa să revină în poziţia de repaus. Continuă cu acest ritm în timp ce laptele curge. Dacă îţi oboseşte mâna, încearcă să foloseşti cealaltă mână sau să pompezi de la celălalt sân.
Notă: Nu-ţi face probleme dacă laptele nu începe să curgă imediat. Relaxează-te şi continuă pomparea. Repoziţionarea pompei pe sân din timp în timp poate ajuta la stimularea curgerii laptelui.
Continuă să pompezi până când simţi că sânul este gol.
După ce ai terminat de colectat laptele, îndepărtează cu grijă pompa de pe sân şi deşurubează biberonul de pe corpul pompei. Curăţă celelalte piese utilizate ale pompei de sân.
Dacă ai în continuare probleme la utilizarea pompei manuale de sân Philips Avent, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:SCF430/16 , SCF430/10 , SCF430/13 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›