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Cum ar trebui asamblată pompa de sân manuală Philips Avent?

Acest articol se referă la pompele de sân Philips Avent prezentate mai jos. 
 
Pentru a asambla pompa de sân manuală Philips Avent, urmează paşii indicaţi.

Notă: Asigură-te că ai curăţat şi dezinfectat toate piesele pompei de sân care intră în contact cu laptele de sân înainte de utilizare.

Cum ar trebui asamblată pompa de sân manuală Philips Avent?

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF430/16 , SCF430/10 , SCF430/13 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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