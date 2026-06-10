Asistenţă Philips Cum ar trebui asamblată pompa de sân manuală Philips Avent?

Acest articol se referă la pompele de sân Philips Avent prezentate mai jos.



Pentru a asambla pompa de sân manuală Philips Avent, urmează paşii indicaţi.



Notă: Asigură-te că ai curăţat şi dezinfectat toate piesele pompei de sân care intră în contact cu laptele de sân înainte de utilizare.

Asamblarea pompei de sân manuale Introdu supapa (albă) în corpul pompei prin partea de jos. Împinge supapa înăuntru cât mai mult posibil (figura 1). Înşurubează corpul pompei pe biberon în sens orar, până când se fixează bine (figura 2). Introdu tija în diafragma din silicon. Asigură-te că tija este împinsă până la capăt (figura 3). Introdu diafragma din silicon în corpul pompei prin partea de sus. Asigură-te că se fixează bine în jurul marginii, apăsând cu degetele pentru a asigura o etanşare perfectă (figura 4). Ataşează mânerul pe diafragma cu tija, prinzând orificiul din mâner peste capătul tijei. Împinge în jos mânerul pe corpul pompei până când se fixează în poziţie (figura 5). Pune perna pe corpul pompei şi asigură-te că marginea acoperă corpul pompei. Împinge partea interioară a pernei în pâlnie până la linia indicată cu o săgeată şi asigură-te că marginile pernei sunt bine etanşate în jurul corpului pompei (figura 6). Numai pentru pompa de sân manuală Essential SCF417: Apasă între petale pentru a elimina aerul rămas.