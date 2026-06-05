ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?

Când înregistrezi o periuţă de dinţi Sonicare, poţi verifica dacă există oferte speciale pe care le poţi revendica. Îţi poţi înregistra periuţa de dinţi pe Philips.com sau prin aplicaţia Sonicare. Îţi poţi înregistra periuţa de dinţi numai prin aplicaţie dacă ai o periuţă de dinţi compatibilă cu aplicaţia.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7420/01 , HX7421/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă