Asistenţă Philips Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?

Când înregistrezi o periuţă de dinţi Sonicare, poţi verifica dacă există oferte speciale pe care le poţi revendica. Îţi poţi înregistra periuţa de dinţi pe Philips.com sau prin aplicaţia Sonicare. Îţi poţi înregistra periuţa de dinţi numai prin aplicaţie dacă ai o periuţă de dinţi compatibilă cu aplicaţia.

Înregistrează-ţi produsul pe Philips.com Conectează-te la contul My Philips sau creează un cont nou. După ce te-ai conectat, fă clic pe „Înregistrează-ţi produsul” (Register your product) şi urmează instrucţiunile. Înregistrează-ţi produsul folosind aplicaţia Sonicare Conectează-te la contul My Philips din aplicaţie. Conectează periuţa de dinţi la aplicaţie prin Bluetooth. După conectare, fă clic pe cele trei puncte din colţul din dreapta jos. Selectează „Produsele mele” (My Products) din meniu. Fă clic pe „Înregistrează-ţi produsul” (Register my product) şi urmează instrucţiunile.