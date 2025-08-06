Asistenţă Philips Pot utiliza Philips OneBlade pe piele umedă sau uscată?

Toate modelele Philips OneBlade pot fi utilizate pe piele umedă sau uscată, cu gel sau spumă de ras sau chiar în baie sau duş.

Deşi bărbieritul uscat produce adesea rezultate mai bune (deoarece părul umed se lipeşte de piele), te poţi bărbieri aşa cum preferi. Dacă alegi să utilizezi spumă sau gel de ras, clăteşte lama cu apă în mod regulat pentru rezultate optime.

Sfat: Deşi unele produse includ un capac pentru portul de încărcare, nu este şi cazul Philips OneBlade. Poţi utiliza OneBlade în baie sau la duş fără a acoperi portul de încărcare.