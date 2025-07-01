În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?

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Aplicaţia Sonicare şi Sonicare for Kids este disponibilă pentru Android şi iOS. Lista de mai jos indică dacă aplicaţia este disponibilă în ţara ta.
Aplicaţia Sonicare for Kids este disponibilă în Belarus. Nu este disponibilă în Grecia, Kuweit, Portugalia, Arabia Saudită, Serbia, Kazahstan, Israel, Turcia şi Emiratele Arabe Unite.
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America de Nord
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Europa
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Orientul Mijlociu
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Asia Pacific
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Africa
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Canada
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Austria
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Kuweit
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Australia
|Africa de Sud
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Statele Unite
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Belgia
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Arabia Saudită
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China
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Mexic
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Bulgaria
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Emiratele Arabe Unite
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Japonia
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Croaţia
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Malaysia
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Cehia
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Noua Zeelandă
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Danemarca
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|Singapore
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Estonia
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Coreea de Sud
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Finlanda
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|Thailanda
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Franţa
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Germania
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Grecia
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Ungaria
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Irlanda
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Italia
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Letonia
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Lituania
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Luxemburg
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Ţările de Jos
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Norvegia
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Polonia
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Portugalia
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România
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Rusia
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Serbia
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Slovacia
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Slovenia
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Spania
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Suedia
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Elveţia
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Ucraina
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|Regatul Unit
|Kazahstan
|Israel
|Turcia
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/02 , HX7420/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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