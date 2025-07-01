Asistenţă Philips În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?

Aplicaţia Sonicare şi Sonicare for Kids este disponibilă pentru Android şi iOS. Lista de mai jos indică dacă aplicaţia este disponibilă în ţara ta.

Aplicaţia Sonicare for Kids este disponibilă în Belarus. Nu este disponibilă în Grecia, Kuweit, Portugalia, Arabia Saudită, Serbia, Kazahstan, Israel, Turcia şi Emiratele Arabe Unite.

America de Nord Europa Orientul Mijlociu Asia Pacific Africa Canada Austria Kuweit Australia Africa de Sud Statele Unite Belgia Arabia Saudită China Mexic Bulgaria Emiratele Arabe Unite Japonia Croaţia Malaysia Cehia Noua Zeelandă Danemarca Singapore Estonia Coreea de Sud Finlanda Thailanda Franţa Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Ţările de Jos Norvegia Polonia Portugalia România Rusia Serbia Slovacia Slovenia Spania Suedia Elveţia Ucraina Regatul Unit

Kazahstan

Israel

Turcia

