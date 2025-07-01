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În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?

Aplicaţia Sonicare şi Sonicare for Kids este disponibilă pentru Android şi iOS. Lista de mai jos indică dacă aplicaţia este disponibilă în ţara ta.  

Aplicaţia Sonicare for Kids este disponibilă în Belarus. Nu este disponibilă în Grecia, Kuweit, Portugalia, Arabia Saudită, Serbia, Kazahstan, Israel, Turcia şi Emiratele Arabe Unite. 

 

America de Nord 

Europa 

Orientul Mijlociu 

Asia Pacific 

Africa

Canada 

Austria 

Kuweit 

Australia 

Africa de Sud

Statele Unite 

Belgia 

Arabia Saudită 

China 

 

Mexic

Bulgaria 

Emiratele Arabe Unite 

Japonia

 

 

Croaţia 

 

Malaysia

 

 

Cehia 

 

Noua Zeelandă

 

 

Danemarca 

 

Singapore 

 

Estonia 

 

Coreea de Sud

 

 

Finlanda  

 

Thailanda 

 

Franţa 

 

 

 

Germania  

 

 

 

 

Grecia 

 

 

 

Ungaria 

 

 

 

 

Irlanda 

 

 

 

 

Italia 

 

 

 

 

Letonia 

 

 

 

 

Lituania 

 

 

 

 

Luxemburg 

 

 

 

 

Ţările de Jos 

 

 

 

 

Norvegia 

 

 

 

 

Polonia 

 

 

 

 

Portugalia 

 

 

 

 

România 

 

 

 

 

Rusia 

 

 

 

 

Serbia

 

 

 

 

Slovacia 

 

 

 

 

Slovenia  

 

 

 

 

Spania  

 

 

 

 

Suedia 

 

 

 

 

Elveţia 

 

 

 

 

Ucraina 

 

 

 
 Regatul Unit  
 		 
 Kazahstan
 		   
 Israel
 		   
 Turcia
 		   

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/02 , HX7420/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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