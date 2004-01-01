Periuţa de dinţi Sonicare are diferite moduri de periere. Aceste moduri pot varia în funcţie de periuţa de dinţi.
Modul implicit al periuţei de dinţi este modul Clean. Acest mod oferă o durată de periere de 2 minute şi este adecvat pentru utilizarea de zi cu zi. Celelalte moduri de periere sunt:
|Mod
|Durată de periere
|Beneficiu
|Complet
|2 minute
|Pentru curăţare de excepţie în fiecare zi.
|Deep Clean
|3 minute
|Un mod mai îndelungat pentru a peria mai mult timp în toate zonele gurii pentru o curăţare profundă revigorantă.
|Deep Clean+
|2/3 minute
|Similar cu modul Deep Clean. Dacă periuţa de dinţi este conectată cu aplicaţia, acest mod funcţionează timp de 2 minute. Dacă periuţa de dinţi nu este conectată, acest mod va funcţiona timp de 3 minute.
|White/White +
|2 minute şi 40 de secunde
|Pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă şi lustruirea dinţilor din faţă pentru un zâmbet mai alb.
|Gum Care
|3 minute
|Perfect pentru curăţarea dinţilor şi gingiilor.
|Gum Health
|3 minute şi 20 de secunde
|Un mod mai îndelungat pentru a acorda timp suplimentar pentru curăţarea dinţilor din spate şi îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor
|Sensitive
|2 minute
|Vibraţii uşoare pentru o curăţare delicată, dar eficientă, pentru dinţi şi gingii sensibile
|Tongue Care
|20 secunde
|Curăţă-ţi limba cu capul de periere TongueCare.
|Polish
|1 minut
|Pentru albirea şi lustruirea dinţilor.
|Max Care
|3 minute
|Un mod mai îndelungat care combină modul de curăţare cu modul masaj pentru o curăţare zilnică de excepţie cu masaj suplimentar al gingiilor.