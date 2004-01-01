    Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?

    Publicat pe 2 ianuarie 2025

    Periuţa de dinţi Sonicare are diferite moduri de periere. Aceste moduri pot varia în funcţie de periuţa de dinţi.
    Modul implicit al periuţei de dinţi este modul Clean. Acest mod oferă o durată de periere de 2 minute şi este adecvat pentru utilizarea de zi cu zi. Celelalte moduri de periere sunt: 

     

    ModDurată de periereBeneficiu
    Complet2 minutePentru curăţare de excepţie în fiecare zi.
    Deep Clean3 minuteUn mod mai îndelungat pentru a peria mai mult timp în toate zonele gurii pentru o curăţare profundă revigorantă.
    Deep Clean+2/3 minuteSimilar cu modul Deep Clean. Dacă periuţa de dinţi este conectată cu aplicaţia, acest mod funcţionează timp de 2 minute. Dacă periuţa de dinţi nu este conectată, acest mod va funcţiona timp de 3 minute.
    White/White +2 minute şi 40 de secundePentru îndepărtarea petelor de suprafaţă şi lustruirea dinţilor din faţă pentru un zâmbet mai alb.
    Gum Care3 minutePerfect pentru curăţarea dinţilor şi gingiilor.
    Gum Health3 minute şi 20 de secundeUn mod mai îndelungat pentru a acorda timp suplimentar pentru curăţarea dinţilor din spate şi îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor
    Sensitive2 minuteVibraţii uşoare pentru o curăţare delicată, dar eficientă, pentru dinţi şi gingii sensibile
    Tongue Care20 secundeCurăţă-ţi limba cu capul de periere TongueCare.
    Polish1 minutPentru albirea şi lustruirea dinţilor.
    Max Care3 minuteUn mod mai îndelungat care combină modul de curăţare cu modul masaj pentru o curăţare zilnică de excepţie cu masaj suplimentar al gingiilor.


     

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/03 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/05 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/06 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX3792/11 , HX3792/12 , HX9914/54 , HX6807/63 , HX6800/63 , HX6857/28 , HX6481/50 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9997/32 , HX6806/04 , HX3411/01 , HX6352/42 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9911/21 , HX9911/09 , HX9911/17 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9914/69 , HX6313/72 , HX6313/71 , HX6512/06 , HX6221/21 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX6850/57 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX3412/07 , HX6809/35 , HX6830/35 , HX6859/68 , HX6877/68 , HX6870/57 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6232/59 , HX6762/35 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6321/04 , HX6807/28 , HX6870/34 , HX6859/35 , HX6857/35 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6850/34 , HX6848/92 , HX6830/53 , HX6807/24 , HX6806/03 , HX6804/04 , HX6803/04 , HX6802/35 , HX6801/04 , HX6800/35 , HX6877/35 , HX6877/28 , HX6876/29 , HX6850/47 , HX6871/47 , HX6851/29 , HX6856/17 , HX6859/29 , HX6859/34 , HX6877/29 , HX6870/47 , HX6877/34 , HX6839/28 , HX6807/04 , HX6830/44 , HX6212/87 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX9334/41 , HX6212/89 , HX9392/39 , HX9924/17 , HX9924/47 , HX9954/57 , HX6232/41 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX6972/38 , HX6971/33 , HX6971/59 , HX6322/04 , HX9312/04 , HX9394/40 , HX6912/51 , HX6912/52 , HX9352/30 , HX8923/34 , HX6721/35 , HX8911/01 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX9372/04 , HX6932/36 , HX6732/37 , HX9112/12 , HX6921/06 , HX9333/07 , HX9334/34 , HX6511/35 , HX6762/43 , HX9362/67 , HX6712/43 , HX6311/07 , HX6341/07 , HX9112/02 , HX6731/02 , HX9182/10 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX6511/33 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6932/34 , HX6730/33 , HX6781/02 , HX6986/03 , HX6972/34 , HX6995/10 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX6511/02 . Faceți clic aici pentru a afișa mai multe numere de produse Faceți clic aici pentru a afișa mai puține numere de produse

