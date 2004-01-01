Mod Durată de periere Beneficiu

Complet 2 minute Pentru curăţare de excepţie în fiecare zi.

Deep Clean 3 minute Un mod mai îndelungat pentru a peria mai mult timp în toate zonele gurii pentru o curăţare profundă revigorantă.

Deep Clean+ 2/3 minute Similar cu modul Deep Clean. Dacă periuţa de dinţi este conectată cu aplicaţia, acest mod funcţionează timp de 2 minute. Dacă periuţa de dinţi nu este conectată, acest mod va funcţiona timp de 3 minute.

White/White + 2 minute şi 40 de secunde Pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă şi lustruirea dinţilor din faţă pentru un zâmbet mai alb.

Gum Care 3 minute Perfect pentru curăţarea dinţilor şi gingiilor.

Gum Health 3 minute şi 20 de secunde Un mod mai îndelungat pentru a acorda timp suplimentar pentru curăţarea dinţilor din spate şi îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor

Sensitive 2 minute Vibraţii uşoare pentru o curăţare delicată, dar eficientă, pentru dinţi şi gingii sensibile

Tongue Care 20 secunde Curăţă-ţi limba cu capul de periere TongueCare.

Polish 1 minut Pentru albirea şi lustruirea dinţilor.