    Pot utiliza pompa de sân electrică dublă ca pompă simplă?

    Publicat pe 30 martie 2025

    Da. Poţi utiliza pompa de sân electrică dublă Philips Avent sau pompa de sân electrică hands-free ca pompă simplă.

    Poţi face acest lucru conectând un singur tub la motor sau deconectând un tub de la o cupa de colectare care nu este utilizată.

    Sucţiunea pompei va rămâne stabilă, chiar dacă nu utilizezi al doilea tub.

    De asemenea, poţi scoate tubul deconectat de la motor sau, dacă utilizezi o pompă de sân electrică hands-free, îl poţi fixa la racordul tubului pentru a-l ţine la distanţă şi a limita zgomotul de la blocul motor.

