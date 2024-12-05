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Cum ştiu dacă Philips OneBlade este încărcat complet?

Diferite modele OneBlade includ diferite moduri de comunicare a stării de încărcare a acestora. Consultă informaţiile de mai jos pe baza descrierii care corespunde cel mai bine modelului tău.

Notă: acest articol include îndrumări pentru toate modelele OneBlade. Consultă subtitlurile pentru a identifica informaţiile relevante pentru modelul tău. Dacă modelul tău este vizual diferit de cel prezentat în imagine (de ex., o culoare diferită), dar are aceleaşi caracteristici, informaţiile se aplică în continuare. 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP2724/31 , QP1424/65 , QP1424/20 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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