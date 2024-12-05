Cum ştiu dacă Philips OneBlade este încărcat complet?

Dacă nu eşti sigur dacă Philips OneBlade se încarcă, încearcă să-l porneşti când este conectat la sursa de alimentare. Dacă nu porneşte, înseamnă că se încarcă.



Acest lucru se datorează faptului că toate modelele Philips OneBlade includ o funcţie de siguranţă care le împiedică să pornească atunci când se încarcă. Acest lucru reduce la minimum riscul ca produsul să se ude (de ex., prin utilizarea pentru raderea umedă) în timp ce este conectat la o sursă de alimentare.



Notă: dacă modelul tău OneBlade are un LED sau un indicator digital de încărcare pe mâner, acest lucru va indica, de asemenea, că produsul se încarcă.