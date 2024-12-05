Cum ştiu dacă Philips OneBlade este încărcat complet?
Diferite modele OneBlade includ diferite moduri de comunicare a stării de încărcare a acestora. Consultă informaţiile de mai jos pe baza descrierii care corespunde cel mai bine modelului tău.
Notă: acest articol include îndrumări pentru toate modelele OneBlade. Consultă subtitlurile pentru a identifica informaţiile relevante pentru modelul tău. Dacă modelul tău este vizual diferit de cel prezentat în imagine (de ex., o culoare diferită), dar are aceleaşi caracteristici, informaţiile se aplică în continuare.
Inelul luminos de pe mânerul OneBlade se va aprinde intermitent în timpul încărcării şi va sta aprins continuu când dispozitivul este încărcat complet. Pentru a economisi energie, inelul luminos se va opri la 30 minute după ce OneBlade este încărcat complet.
Când eşti conectat la Bluetooth, poţi afla procentajul exact al nivelului bateriei în aplicaţia OneBlade.
Mai multe modele de OneBlade dispun de un singur LED de încărcare pe mâner.
Dacă LED-ul stă aprins continuu imediat ce conectezi OneBlade la o sursă de alimentare, LED-ul indică doar că dispozitivul este alimentat. LED-ul nu se va schimba pentru a indica faptul că OneBlade este complet încărcat. Dacă acesta se aplică aparatului tău OneBlade, consultă manualul de utilizare pentru a stabili cât timp trebuie să încarci dispozitivul.
Dacă LED-ul de pe mânerul OneBlade luminează intermitent atunci când îl conectezi la sursa de alimentare, acesta va continua să lumineze intermitent în timpul încărcării, înainte de a lumina continuu când dispozitivul este încărcat complet. Pentru a economisi energie, LED-ul se va opri la 30 minute după ce OneBlade este încărcat.
Dacă există un LED pe mufa/adaptorul OneBlade, LED-ul se va aprinde continuu atunci când este conectat la sursa de alimentare şi nu se va schimba pentru a indica faptul că OneBlade este complet încărcat.
Dacă acesta este cazul aparatului tău OneBlade, consultă manualul de utilizare pentru a stabili cât timp trebuie să încarci dispozitivul.
Procentul bateriei de pe mânerul OneBlade va creşte pe măsură ce se încarcă. Dispozitivul tău este complet încărcat atunci când procentul ajunge la 100%.
Dacă OneBlade are bateria descărcată, bara de jos va lumina intermitent atunci când conectezi dispozitivul la o sursă de alimentare. Când bateria este plină 1/3, bara cea mai joasă se va aprinde continuu, iar a doua bară va începe să lumineze intermitent.
Această secvenţă va continua până când toate cele 3 bare sunt aprinse continuu, indicând faptul că OneBlade este încărcat complet. Pentru a economisi energie, barele de încărcare se vor opri la 30 minute după ce OneBlade este încărcat.
Consultă manualul de utilizare pentru a afla timpul de încărcare recomandat pentru modelul tău OneBlade (de obicei, 8 ore).
Dacă nu eşti sigur dacă Philips OneBlade se încarcă, încearcă să-l porneşti când este conectat la sursa de alimentare. Dacă nu porneşte, înseamnă că se încarcă.
Acest lucru se datorează faptului că toate modelele Philips OneBlade includ o funcţie de siguranţă care le împiedică să pornească atunci când se încarcă. Acest lucru reduce la minimum riscul ca produsul să se ude (de ex., prin utilizarea pentru raderea umedă) în timp ce este conectat la o sursă de alimentare.
Notă: dacă modelul tău OneBlade are un LED sau un indicator digital de încărcare pe mâner, acest lucru va indica, de asemenea, că produsul se încarcă.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:QP2724/31 , QP1424/65 , QP1424/20 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›