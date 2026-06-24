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Asistenţă Philips

Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?

Dacă te întrebi cum să găseşti numerele de model şi de serie ale aspiratorului tău Philips, găseşti mai jos informaţii despre aceasta.

Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC2011/01 , XB1112/10 , XB1142/10 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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