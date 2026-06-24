Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?

Informaţiile privind numărul de model şi numărul de serie ale aspiratorului Philips se găsesc pe o plăcuţă. În funcţie de modelul tău, plăcuţa cu date tehnice se află:

în partea inferioară,

sub compartimentul pentru praf,

pe partea posterioară a aspiratorului portabil sau

în spatele rezervorului de apă al dispozitivului.

Numărul modelului se află cel mai adesea în colţul din stânga sus. Începe cu două litere mari urmate de patru cifre. De exemplu, FC9192/xx sau XW9385/xx.Numărul de serie se află de regulă în colţul din dreapta jos. Acesta constă din patru cifre: primele două cifre marchează anul, iar următoarele marchează numărul săptămânii. De exemplu, 1850 sau 1734. În unele cazuri, S/N este imprimat în faţa numărului de serie.