Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Dacă te întrebi cum să găseşti numerele de model şi de serie ale aspiratorului tău Philips, găseşti mai jos informaţii despre aceasta.
Informaţiile privind numărul de model şi numărul de serie ale aspiratorului Philips se găsesc pe o plăcuţă. În funcţie de modelul tău, plăcuţa cu date tehnice se află:
în partea inferioară,
sub compartimentul pentru praf,
pe partea posterioară a aspiratorului portabil sau
în spatele rezervorului de apă al dispozitivului.
Numărul modelului se află cel mai adesea în colţul din stânga sus. Începe cu două litere mari urmate de patru cifre. De exemplu, FC9192/xx sau XW9385/xx.
Numărul de serie se află de regulă în colţul din dreapta jos. Acesta constă din patru cifre: primele două cifre marchează anul, iar următoarele marchează numărul săptămânii. De exemplu, 1850 sau 1734. În unele cazuri, S/N este imprimat în faţa numărului de serie.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC2011/01 , XB1112/10 , XB1142/10 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›